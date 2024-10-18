Суд оштрафовал новосибирского депутата-иноагента Картавина*

Ленинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении новосибирского депутата-иноагента Антона Картавина*. Его привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ).
— Постановлением суда Картавин* А. В. признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — Сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
Напомним, Картавин* попал в список иноагентов 2 февраля этого года. Согласно информации Министерства юстиции России, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
*признан иноагентом от 2 февраля 2024 года.