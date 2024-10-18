В День отца крымчан ждут игры, квесты и бесплатное кино

В воскресенье, 20 октября, по всей России будут отмечать День отца. Этот праздник относительно новый. О нем начали говорить только в 2021 году и назначили на третье воскресенье октября. Рассказываем, как отметят День отца в Крыму 20 октября 2024.
День отца в Ялте 20 октября 2024
В Ялте с 18 по 20 октября для ялтинцев и гостей курорта пройдут акции, игры и турниры. Скучно точно не будет! Как рассказали в пресс-службе администрации города счастья, 18 октября в 18:00 школьников ждет спортивно-оздоровительная игра «А ну-ка, парни!» Приуроченное к празднику мероприятие пройдет в Никитском центре культуры.
19 октября в 19:00 на улице Халтурина, 19 запланировано тематическое мероприятие ансамбля современного танца «Импровиз» «Один в один».
19 и 20 октября в 10:00 пройдет футбольный турнир на стадионе МБУДО «ДЮЦФС».
Также в воскресенье в кинотеатре «Сатурн» бесплатно можно посмотреть фильм для многодетных пап и их семей, а на «Поляне сказок» в 12:00 покажут семейный спектакль «Смешная королева».
День отца в Севастополе 20 октября 2024
20 октября для всех желающих в экопарке города-героя «Лукоморье» состоится праздник ко Дню отца. Мероприятие пройдет в рамках Года семьи и проекта «Семейная осень», чтобы еще раз напомнить о значимости и роли папы в семье.
Гостей ждут игры, викторины и квесты. Затем в «Лукоморье» наградят выдающихся отцов года. Торжественное мероприятие назначено на 12:40.
Праздничная программа закончится в 17:00 выступлением местной кавер-группы «Славянский амулет».
День отца в Симферополе 20 октября 2024
О том, как важно быть хорошим отцом и почему это самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины, расскажут школьникам в библиотеке имени Франко 20 октября в 11:00.
В этот день ведущий библиотекарь объяснит гостям историю возникновения праздника, ребята посоревнуются в играх, вспомнят пословицы о папе и примут участие в конкурсах и эстафетах. Затем дети сделают открытку своими руками с пожеланиями папам.