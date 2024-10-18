Открытие Центра фехтования и прибытие в Уфу Владимира Путина: как прошел первый день форума «Россия — спортивная держава»

17 октября в Уфе стартовал XII Международный форум «Россия — спортивная держава», который будет проходить в башкирской столице три дня. В рамках форума на восьми площадках пройдут 40 различных деловых, спортивных и культурных мероприятий, в них принимают участие пять тысяч делегатов из 100 стран мира. Это и журналисты, и парламентарии, и спортивные менеджеры, и именитые спортсмены, и почетные гости.
Организаторами форума выступает министерство спорта России, в пленарном заседании в Уфе принял участие Президент России Владимир Путин. В первый день форума, 17 октября, глава государства прибыл в столицу Башкирии и ознакомился с только что открытым Центром фехтования в микрорайоне Затон.
Чуть позже Владимир Путин приехал во Дворец борьбы, где выступил на пленарном заседании форума и провел Совет при Президенте по развитию физкультуры и спорту. Кстати, накануне в его состав включили главу Башкирии Радия Хабирова.
О том, как прошел первый день Международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе, расскажет «КП-Уфа».
ДРУЖЕСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА.
Основной площадкой проведения XII форума «Россия — спортивная держава» стал уфимский Дворец Борьбы. 17 октября здесь состоялось открытие специализированной выставки, прошли круглые столы, семинары и пресс-конференции с участием знаменитых спортсменов и функционеров.
В эти дни в башкирской столице количество олимпийских чемпионов и звезд спорта просто зашкаливало. В специально оборудованном для этой цели выставочном шатре можно было встретить, сфотографироваться и просто поговорить о жизни с легендарными спортсменами. Своих суперзвезд в Уфу пригласили ведущие спортивные федерации.
Прогуливаясь по выставочному залу, можно было запросто взять автограф у экс-игроков сборной России по футболу Сергея Овчинникова, Андрея Аршавина и Дениса Глушакова, посмотреть на оригинальный Кубок Гагарина на стенде Челябинской области, поговорить с олимпийским чемпионом по шорт-треку Семеном Елистратовым. Последний, кстати, в разговоре с «КП-Уфа» отметил, что будет продолжать выступать на высшем уровне как минимум до 2026 года и уже после этого примет решение о продолжении или завершении спортивной карьеры.
Помимо этого посетителям выставки предлагали поучаствовать в интересных викторинах и интерактивных активностях. Например, на стенде Федерации бокса России можно было проверить силу своего удара по груше. И да, сравнить ваш результат предлагают с силой удара абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым. Легендарный спортсмен там же провел пресс-конференцию и раздал автографы.
На стенде Олимпийского комитета России всем желающим предлагали испытать свою ловкость, гибкость и реакцию. На специальных интерактивных тренажерах можно выбрать даже спортсмена, с результатом которого будет соревноваться посетитель выставки. Выбираете на экране соперника, которого нужно обойти в скорости нажимания кнопок или в высоте прыжка — и вперед! Соревноваться предлагают с лучшими спортсменами России, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
Но и это еще не все. На площади перед Дворцом борьбы каждый из участников форума смог принять участие в различных интересных мастер- классах, попробовать башкирскую национальную кухню, сыграть в баскетбол с известными спортсменами и стать свидетелем исторического события.
Дело в том, что 17 октября от Дворца борьбы в Уфе стартовал автопробег трофея «Игры будущего». Это совершенно новый формат соревнований по современным дисциплинам, сочетающим физкультуру и компьютерные технологии.
Международный автопробег «Путь трофея Игр будущего 2.0» стартовал из Уфы и завершится в Катаре. По пути в конечную точку он преодолеет путь по городам России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана.
В рамках «Игр будущего» спортсмены соревнуются в таких дисциплинах как киберспорт, лазерный бой, спортивное программирование, гонки дронов и многое другое. Соревнования по ним объединяют сотни киберспортсменов и программистов по всему миру.
Посетить выставочные павильоны, воздвигнутые специально к форуму перед Дворцом борьбы в Уфе, смогут все желающие. Жителей и гостей башкирской столицы ждут здесь в день открытых дверей, в субботу, 19 октября.
ЭКСПОЗИЦИЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.
Днем 17 октября выставочную экспозицию в торжественной обстановке открыл министр спорта России Михаил Дегтярев. Вместе с вице-премьером федерального правительства Дмитрием Чернышенко в сопровождении и.о. премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова они прошли все стенды выставочного зала, пообщались с представителями спортивных федераций и спортсменами.
— Я рад вас приветствовать на 12-м форуме «Россия — спортивная держава». В этом году прекрасный город Уфа, в котором мы находимся, отмечает свое 450-летие. Мы поздравляем всех уфимцев. Для нас прекрасный повод с таким интересным, самобытным регионом, как Башкортостан. Форум проводится под девизом «Спорт, семья, Россия», — обратился к участникам министр спорта Михаил Дегтярев.
Специально для «КП-Уфа» глава Минспорта РФ оценил уровень организации форума и, конечно же, поделился впечатлениями об Уфе и о Центре фехтования, в открытии которого он принимал участие.
— [В Уфе] великолепно. Просто сказка. И в Казани был не знаю сколько раз, и в Уфе бывал много раз, в том числе, когда был спортсменом-фехтовальщиком. Вообще, Уфа такой фехтовальный город. За годы, которые проходят между визитами, видны положительные изменения. Те, кто здесь живут постоянно, не замечают, а нам это видно, — отметил глава Минспорта РФ. — Поэтому гордитесь, все жители Уфы, что здесь живете. Берегите свои города. Очень много делается и строится. Такого вообще не было не знаю с каких времен — со времен Российский Империи.
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ФЕХТОВАНИЯ.
В рамках форума «Россия — спортивная держава» в Уфе в первый день состоялось открытие Центра фехтования в микрорайоне Затон. В торжественной обстановке новый спортивный объект открыли вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Современный спортивный комплекс представляет собой универсальный стадион для проведения соревнований и тренировок на 28 дорожек с трибунами на 373 зрителя. Внутри расположены специализированные и тренажерные залы, зоны разминки и восстановления, помещения для тренеров и судей.
— Хочу, чтобы в этот праздничный день все еще раз задумались о здоровом образе жизни и помогли руководству республики и всей страны выполнить поручение, которое дал Президент Владимир Путин: чтобы 70% наших жителей регулярно занимались спортом, — отметил на церемонии открытия Центра вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Появление в башкирской столице новых спортивных объектов, а также их значение для развития массового спорта в Башкирии специально для «КП-Уфа» прокомментировал министр спорта республики Руслан Хабибов. Чиновник также высоко оценил организацию форума «Россия — спортивная держава» и отметил теплую, дружескую атмосферу мероприятия.
— Вы посмотрите, какой позитив! Я вижу здесь около двухсот олимпийских чемпионов и призеров, как здесь энергетика! Все это добро, силу и энергию они привезли к нам в республику. Это первое. Второе — это, конечно, объекты, которые сегодня запускаются. Они ведь для кого? Для нашего населения, для наших детей. Те возможности, которые мы создаем, должны быть востребованы. А заниматься спортом — это сегодня очень востребовано, им хотят заниматься практически все, начиная от людей старшего поколения и до детей. И для этого мы реализуем различные программы, например, физкультурно-оздоровительных услуг, где мы выдаем каждому жителю республики в возрасте старше 60 лет сертификаты на 10 тысяч рублей за выполнение нормативов ГТО. Выполнил нормативы — получи сертификат на посещение спортивных объектов, год занимайся. Такие договоренности со спортивными объектами у нас есть, — рассказал на полях форума Руслан Хабибов.
ВИЗИТ В УФУ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА.
Специально для участия в пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в Уфу с рабочим визитом приехал Президент России Владимир Путин. Глава государства посетил открытый накануне Центр фехтования и принял участие в церемонии открытия спортивных объектов по всей стране в режиме видеосвязи.
На пленарном заседании форума во Дворце борьбы глава государства обратился к участникам с приветственным словом и поблагодарил за его организацию, в том числе, принимающую сторону.
— Башкирия — один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества. В этом году Уфа отмечает свой 450-летие. Я хочу поздравить всех жителей Уфы и республики с этим знаменательным событием, — сказал Путин в своей речи.
Президент России подчеркнул, что нельзя допускать раскола в спортивном сообществе и дискриминации по национальности или государственной принадлежности.
— Перспективы, завтрашний день мирового спорта, действительно, нуждаются в серьёзном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос: как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, — заявил Владимир Путин.
По завершении выступления Президент России провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, где обсуждались ключевые вопросы отрасли. В частности, была предложена кандидатура на пост главы Олимпийского комитета России — председатель Федерации тенниса Шамиль Тарпищев выдвинул на эту должность министра спорта Михаила Дегтярева.
Вечером 17 октября Президент России Владимир Путин уехал из Уфы, но работа XII форума «Россия — спортивная держава» продолжилась.
В пятницу, 18 октября, в башкирской столице был торжественно открыт Центр гребного слалома в Инорсе, запланированы и другие, в том числе, массовые мероприятия. «КП-Уфа» следит за развитием событий.