Открытие Центра фехтования и прибытие в Уфу Владимира Путина: как прошел первый день форума «Россия — спортивная держава»

— Вы посмотрите, какой позитив! Я вижу здесь около двухсот олимпийских чемпионов и призеров, как здесь энергетика! Все это добро, силу и энергию они привезли к нам в республику. Это первое. Второе — это, конечно, объекты, которые сегодня запускаются. Они ведь для кого? Для нашего населения, для наших детей. Те возможности, которые мы создаем, должны быть востребованы. А заниматься спортом — это сегодня очень востребовано, им хотят заниматься практически все, начиная от людей старшего поколения и до детей. И для этого мы реализуем различные программы, например, физкультурно-оздоровительных услуг, где мы выдаем каждому жителю республики в возрасте старше 60 лет сертификаты на 10 тысяч рублей за выполнение нормативов ГТО. Выполнил нормативы — получи сертификат на посещение спортивных объектов, год занимайся. Такие договоренности со спортивными объектами у нас есть, — рассказал на полях форума Руслан Хабибов.