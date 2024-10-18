Лиам Галлахер заявил, что документалки про реюнион Oasis не будет

Участник рок-группы Oasis Лиам Галлахер опроверг слухи о документальном фильме, посвященном воссоединению коллектива.
«Мы не делаем документалку. Я в любом случае не буду в этом участвовать, я буду давать концерты. Об этой группе уже достаточно сказано», — написал артист в своем X (Twitter). Лиам добавил, что исполнителям пора заняться рок-н-роллом вместо того, чтобы «тявкать и препираться». По словам музыканта, все, что для него имеет значение, — это возвращение Oasis.
Ранее появилась информация о том, что Галлахеры обсуждают с представителями стримингов создание документалки про коллектив, напоминающий картину The Beatles: Get Back (2021), посвященную истории записи пластинки Let It Be (1970).
Недавно Лиам также сказал, что он и Ноэл не будут давать совместных интервью в ходе реюнион-тура. Напомним, что гастроли легенд по Великобритании, Ирландии и Северной Америке начнутся в июле 2025-го в Кардиффе.