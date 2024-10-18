Лиам Галлахер заявил, что документалки про реюнион Oasis не будет

«Мы не делаем документалку. Я в любом случае не буду в этом участвовать, я буду давать концерты. Об этой группе уже достаточно сказано», — написал артист в своем X (Twitter). Лиам добавил, что исполнителям пора заняться рок-н-роллом вместо того, чтобы «тявкать и препираться». По словам музыканта, все, что для него имеет значение, — это возвращение Oasis.