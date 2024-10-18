Почти 110 тысяч украинцев пересекли границу Беларуси в 2024 году

Стало известно, что в Беларусь с января 2024-го прибыло около 110 тысяч граждан Украины, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Украинцы пересекали госграницу Беларуси как через свою границу — 49 человек, так и транзитом через другие страны: из Польши въехали более 87,2 тысячи, из Литвы — свыше 20,7 тысячи, из Латвии — более 1,6 тысячи человек.
Суммарно с 24 февраля 2022-го в Беларусь из Украины прибыли 256 тысяч 93 украинца.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.
Кроме того, президент наделил новыми полномочиями комиссию по возвращению беглых.
И недавно Беларусь открыла новую погранзаставу «Гребени» у Лельчиц на границе с Украиной.