Более 1,3 тысячи отцов ушли в декрет в Ростовской области

— Время отпуска зачитывается в стаж и формирует пенсионные коэффициенты. За каждый год — 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым. 5,4 коэффициента могут получить при уходе за третьим или четвертым младенцами, — отметили в СФР.