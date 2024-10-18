Более 1,3 тысячи отцов ушли в декрет в Ростовской области

В Ростовской области более 1,3 тысячи отцов оформили отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и сейчас получают пособия. Размер выплат составляет от 9,2 тысячи до 49,1 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.
Получить отпуск по уходу за малышом можно после подачи заявления работодателю. Остальные документы в СФР найдут самостоятельно.
— Время отпуска зачитывается в стаж и формирует пенсионные коэффициенты. За каждый год — 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребенком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым. 5,4 коэффициента могут получить при уходе за третьим или четвертым младенцами, — отметили в СФР.
К слову, с этого года право на выплату пособия сохраняется даже в том случае, если отец выйдет на работу раньше срока.
Претендовать на финансовую поддержку могут также неработающие папы. Однако в этом случае есть условие — мужчина не должен получать выплаты по безработице. Подать заявление можно через портал госуслуг, в отделении СФР или в МФЦ.
Напомним, в апреле 2024 года на Дону в отпуск по уходу за ребенком ушли 349 отцов.