В Братске хотят возвести мост через реку Ангару для выноса движения с плотины

В Братске хотят построить автомобильный и железнодорожный мост через реку Ангару, это поможет вынести движение транспорта с Братской ГЭС. Через плотину за сутки в среднем проезжает 28 тысяч автомобилей, при максимально допустимых трех тысячах. Поэтому создается вибродинамическая нагрузка на само сооружение, а также появляются нарушения требований антитеррористической защищенности. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.