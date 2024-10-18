В Братске хотят возвести мост через реку Ангару для выноса движения с плотины

В Братске хотят построить автомобильный и железнодорожный мост через реку Ангару, это поможет вынести движение транспорта с Братской ГЭС. Через плотину за сутки в среднем проезжает 28 тысяч автомобилей, при максимально допустимых трех тысячах. Поэтому создается вибродинамическая нагрузка на само сооружение, а также появляются нарушения требований антитеррористической защищенности. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Чтобы обеспечить необходимую защиту и увеличить пропускную способность БАМа необходимо сформировать новые сухопутные пути для перевозки грузов. Мы будем рассматривать варианты строительства мостовых переходов через реку Ангару в нижнем бьефе Братской ГЭС, — рассказал первый заместитель председателя совета федерации РФ Андрей Яцкин.
На данный момент по распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева утвердили план мероприятий и рабочую группу по решению вопросов строительства мостовых переходов. По предварительным подсчетам, длина моста составит более четырех километров. Помимо этого для подъезда к нему необходимо обустроить два участка федеральной дороги А-331 «Вилюй» с развязками, их общая протяженность дойдет до 21 километра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель «Москвича» попал в реанимацию после съезда с дороги.