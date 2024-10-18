В Кодексе об образовании пропишут, что ученики школ должны быть на занятиях в одежде делового стиля. Уточняется, что на данный момент это правило является методической рекомендацией. Только на физкультуре и трудовом обучении одежда может быть другой.
В этом учебном году в 20 школах Минска проходит эксперимент по введению общего стиля деловой одежды.
Одежда делового стиля станет обязательной для белорусских школьников
Начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова рассказала в пресс-центре Дома прессы, что в Кодексе об образовании собираются прописать деловой стиль одежды в перечне обязанностей школьников, сообщает БЕЛТА.
В Кодексе об образовании пропишут, что ученики школ должны быть на занятиях в одежде делового стиля. Уточняется, что на данный момент это правило является методической рекомендацией. Только на физкультуре и трудовом обучении одежда может быть другой.