Одежда делового стиля станет обязательной для белорусских школьников

В Кодексе об образовании пропишут, что ученики школ должны быть на занятиях в одежде делового стиля. Уточняется, что на данный момент это правило является методической рекомендацией. Только на физкультуре и трудовом обучении одежда может быть другой.



В этом учебном году в 20 школах Минска проходит эксперимент по введению общего стиля деловой одежды.