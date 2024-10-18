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Популярные гель и капсулы для стирки изымут из продажи в Беларуси

Госстандарт запретил продавать популярные гель и капсулы для стирки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изымут из продажи популярные российские гель и концентрат, а также белорусские капсулы для стирки, которые включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Запрет установлен на синтетические моющие средства российского производителя «ТД Грасс» из Волгограда. В реестр попали концентрированное жидкое средство для белых вещей «Alpi white el», гель-концентрат для стирки цветного белья серии «Dory color».

И также запрет распространили на капсулы для стирки торговой марки «Kuper clean Universal» от белорусского производителя «Эклипс Кемикалс» из Минска.

Причиной запрета стало несоответствие всех средств нормативам показателя пенообразующей способности. Из-за превышения показателя эти средства не подходят для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Таким образом производители ввели потребителей в заблуждение.

Тем временем МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.

Ранее мы писали о том, что правительство изменило нормы регулирования цен в Беларуси.