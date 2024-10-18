В Мексике создали специальную площадку для зимовки бабочек-монархов

Эти наблюдения показали, что даже на самой большой высоте за последующие шесть лет выжило около половины хвойных деревьев. Это создало оптимальные условия для образования нескольких рощ из пихты, которые к середине столетия окажутся в тех условиях, которые царили в Биосферном заповеднике бабочек-монархов в недавнем прошлом. Как надеются ученые, последующий рост и расширение этих посадок создаст комфортные условия для зимовки бабочек в условиях глобального потепления.