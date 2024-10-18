В Мексике создали специальную площадку для зимовки бабочек-монархов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мексиканские экологи подготовили на склонах вулкана Невадо-де-Толука специальную площадку для бабочек-монархов, где ученые высадили мексиканскую пихту, в чьей кроне живут эти насекомые во время зимовки. Это повысит шансы на выживание бабочек в условиях глобального потепления, пишут ученые в статье в научном журнале Frontiers in Forests and Global Change.
«Бабочки-монархи в последние годы активно ищут новые места для зимовки, в том числе в относительно холодных регионах на склонах вулкана Невадо-де-Толука. Это связано с тем, что в их традиционных зимовьях установились слишком высокие температуры. Мы надеемся, что когда наши саженцы полностью вырастут, бабочки найдут и колонизируют нашу площадку», — заявил профессор Мичоаканского университета Сан-Николас-де-Идальго (Мексика) Куаутемок Саэнс-Ромеро, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые пришли к такому выводу в рамках многолетнего эксперимента по созданию альтернативы для так называемого Биосферного заповедника бабочек-монархов (MBBR) — заказника площадью в 56,2 тыс. га, расположенного в штатах Мичоакан и Мехико. На его территории ежегодно зимуют с ноября по март около миллиарда особей бабочек-монархов.
В последние годы число зимующих бабочек на территории MBBR начало быстро падать, ученые связывают это с ростом температур в этом горном регионе Мексики под действием глобального потепления. Такие соображения заставили исследователей задуматься о создании альтернативы для этого заказника, которая была бы расположена на более высоких склонах гор, где температуры существенно ниже.
Руководствуясь этой идеей, ученые собрали на территории MBBR шишки мексиканской пихты (Abies religiosa), на ветвях которой зимуют бабочки-монархи, извлекли из них семена и вырастили около 1 тыс. саженцев этого дерева. Их исследователи высадили в четырех разных регионах на склонах вулкана Невадо-де-Толука, расположенных на высоте от 3,4 до 4 тыс. м, и проследили за тем, приживутся ли растения.
Эти наблюдения показали, что даже на самой большой высоте за последующие шесть лет выжило около половины хвойных деревьев. Это создало оптимальные условия для образования нескольких рощ из пихты, которые к середине столетия окажутся в тех условиях, которые царили в Биосферном заповеднике бабочек-монархов в недавнем прошлом. Как надеются ученые, последующий рост и расширение этих посадок создаст комфортные условия для зимовки бабочек в условиях глобального потепления.
Сразу несколько групп экологов зафиксировало в последние годы резкое уменьшение размеров популяций бабочек-монархов (Danaus plexippus), зимующих в Мексике и в других южных регионах Северной Америки, и затем возвращающихся на территорию США и Канады. Эти сокращения ученые связывали как с глобальным потеплением, так и с применением гербицидов, уничтожающих растения из рода ваточников — главную кормовую базу гусениц этих бабочек.