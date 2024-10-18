В Екатеринбурге водители автобусов скрывают QR-коды для оплаты проезда от пассажиров

Жители Екатеринбурга жалуются на водителей и кондукторов, которые скрывают под рекламными листовками QR-коды, позволяющие оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой.
Акция для пассажиров на оплату проезда стартовала 10 октября 2024 года. По решению администрации Екатеринбурга, любой пассажир может заплатить за проезд 20 рублей воспользовавшись оплатой по Системе быстрых платежей (СБП).
Для этого в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов наклеили фиолетовые наклейки с QR- кодом, однако некоторые перевозчики инициативу от администрации не поддержали и заклеили таблички с QR- кодами рекламными объявлениями.
— Жалобы на транспортных перевозчиков, скрывающих QR-коды от пассажиров, приходили. По каждой жалобе проводится проверка, — сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы «КП-Екатеринбург».