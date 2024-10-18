Часами летавшие над севером Петербурга истребители встревожили горожан

Петербуржцев напугала летавшая в пятницу, 18 октября, стая истребителей. Стройный клин самолётов заметили над Проспектом просвещения, Озерками, Шуваловским карьером и предприятием по разработке газотурбинных двигателей АО «ОДК-Климов».
Очевидцы отметили, что самолёты кружили над городом несколько часов подряд. Их завораживающий полёт издалека запечатлел и корреспондент spb.aif.ru.
Позже впечатляющие кадры бесплатного авиашоу были опубликованы в Telegram-канале «Mash на Мойке».
По данным издания, это был показательный вылет к 110-летию «ОДК-Климов», которое разрабатывает и производит газотурбинные двигатели для авиации. До этого в течение трёх дней над городом и окрестностями шли репетиции.
Напомним, «Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа ВВС РФ, сформированная 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29, демонстрируя фигуры высочайшего класса — например, «Зеркало».
Базируются «Стрижи» на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка.