В выходные в Татарстане похолодает до 7 градусов мороза

Завтра в Татарстане сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах республики ожидается туман, а на дорогах может образоваться гололедица. Температурный фон составит от +2 до −3 градусов, на юге и востоке местами столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем в РТ потеплеет до +6..+11 градусов.
19 октября в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, но местами ожидается туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 6−11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1..-1 градусов, в низких местах — −2..-4 градусов. Днем потеплеет до +8..+10 градусов.
В субботу ночью в республике похолодает до +1..-4 градусов, в восточных районах — до −7 градусов. В воскресенье температуры опустятся до −2..-7 градусов. Днем температурный фон составит +5..+11 градусов.