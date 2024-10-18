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В выходные в Татарстане похолодает до 7 градусов мороза

В Казани местами прогнозируется туман.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в Татарстане сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах республики ожидается туман, а на дорогах может образоваться гололедица. Температурный фон составит от +2 до −3 градусов, на юге и востоке местами столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем в РТ потеплеет до +6..+11 градусов.

19 октября в Казани синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, но местами ожидается туман. Ветер будет северо-восточный со скоростью 6−11 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1..-1 градусов, в низких местах — −2..-4 градусов. Днем потеплеет до +8..+10 градусов.

В субботу ночью в республике похолодает до +1..-4 градусов, в восточных районах — до −7 градусов. В воскресенье температуры опустятся до −2..-7 градусов. Днем температурный фон составит +5..+11 градусов.