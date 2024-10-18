В выходные в Татарстане похолодает до 7 градусов мороза

Завтра в Татарстане сохранятся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах республики ожидается туман, а на дорогах может образоваться гололедица. Температурный фон составит от +2 до −3 градусов, на юге и востоке местами столбики термометров опустятся до −6 градусов. Днем в РТ потеплеет до +6..+11 градусов.