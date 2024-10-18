Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза

Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив закрывали трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 — в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.