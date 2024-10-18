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Температура пойдёт вверх: синоптики рассказали о погоде в выходные

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные. После короткого похолодания в Узбекистане снова ожидается потепление. В дневные часы температура воздуха в большинстве регионов страны поднимется до 25−28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 39% 770 мм рт. ст. +16°
Источник: Vaib.Uz

По данным синоптиков, в период с 18 по 20 октября на большей части территории республики сохранится тёплая и преимущественно сухая погода. Однако в некоторых районах возможны осадки. Так, 19 октября в отдельных местах Каракалпакстана прогнозируется дождь, а 20 октября дожди ожидаются в Каракалпакстане и Хорезмской области. Ветер на севере и в пустынных зонах может усилиться до 13−18 м/с.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью 20 октября столбики термометров покажут 10−12 градусов, а днём воздух прогреется до 25−28 градусов.

Погода в Ташкенте.

В столице в ближайшие дни осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Ветер восточный, 3−8 м/с.

18 октября дневная температура составит 20−22 градуса, а ночью 19 октября будет прохладнее — 6−8 градусов. Днём температура поднимется до 23−25 градусов.

К 20 октября ночная температура составит 9−11 градусов, а днём воздух прогреется до 25−27 градусов.

Таким образом, Узбекистанцев ждёт комфортная осенняя погода с постепенным потеплением, что особенно порадует тех, кто планирует провести выходные на свежем воздухе.