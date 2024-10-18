Температура пойдёт вверх: синоптики рассказали о погоде в выходные

По данным синоптиков, в период с 18 по 20 октября на большей части территории республики сохранится тёплая и преимущественно сухая погода. Однако в некоторых районах возможны осадки. Так, 19 октября в отдельных местах Каракалпакстана прогнозируется дождь, а 20 октября дожди ожидаются в Каракалпакстане и Хорезмской области. Ветер на севере и в пустынных зонах может усилиться до 13−18 м/с.