10 школ Омска закрыли на карантин

В Омске ситуация с ОРВИ и гриппом продолжает ухудшаться. За последние дни занятия были отменены в 499 классах 47 школ. Кроме того, на карантин закрыты следующие учебные заведения: школы № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150 и 159.