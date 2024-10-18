10 школ Омска закрыли на карантин

В Омске ситуация с ОРВИ и гриппом продолжает ухудшаться. За последние дни занятия были отменены в 499 классах 47 школ. Кроме того, на карантин закрыты следующие учебные заведения: школы № 17, 33, 43, 54, 66, 93, 135, 137, 150 и 159.
Не обошла эпидемия и детские сады. По состоянию на 18 октября, в 25 дошкольных учреждениях закрыты 33 группы.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: избегать массовых скоплений людей, чаще мыть руки и при необходимости носить защитные маски.
Ожидается, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на декабрь и начало января.