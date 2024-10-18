В Москве временно закроют третий выход со станции метро «Царицыно»

Поскольку станция «Царицыно» МЦД-2 пропускает каждый день десятки тысяч москвичей и гостей города, увеличено количество турникетов и установлена дополнительная касса. Билеты можно приобрести и в располагающихся у входа на станцию автоматах. Для облегчения прохода к станции перенесли ограждения и расширили пешеходный тротуар на Каспийской улице.