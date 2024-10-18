В Москве временно закроют третий выход со станции метро «Царицыно»

Закрытие выхода № 3 со станции метро «Царицыно» произойдет 19 октября. Его работу приостановят из-за строительства подземного вестибюля и тоннеля.
Благодаря новому тоннелю станция Замоскворецкой линии метро «Царицыно» соединится с одноименной станцией второго Московского центрального диаметра (МЦД).
Столичные власти постарались сохранить комфортные условия для пассажиров. Приезжающие на МЦД с Подольского направления люди смогут попасть в метро по временному пешеходному мосту и далее через второй выход.
Еще одна дорога к станции проходит через павильон, располагающийся у здания вокзала. К нему тоже можно пройти по старому пешеходному мосту.
Поскольку станция «Царицыно» МЦД-2 пропускает каждый день десятки тысяч москвичей и гостей города, увеличено количество турникетов и установлена дополнительная касса. Билеты можно приобрести и в располагающихся у входа на станцию автоматах. Для облегчения прохода к станции перенесли ограждения и расширили пешеходный тротуар на Каспийской улице.