Омские школьники собрали 216 тонн вторсырья

Победителем конкурса стал детский сад сельхозтехникума, собравший впечатляющие 35 тонн 246 кг вторсырья. В этом успехе активное участие принимали не только дети, но и их родители, а также воспитатели. За свои старания детский сад получил главный приз — 1 миллион рублей!