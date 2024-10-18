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Омские школьники собрали 216 тонн вторсырья

В Омске подвели итоги конкурса по сбору мусора среди школ и детских садов.

Источник: Комсомольская правда

Всего в конкурсе приняли участие 60 школ и детских садов. Всего за пол года юные экологи собрали 216 тонн вторсырья.

Победителем конкурса стал детский сад сельхозтехникума, собравший впечатляющие 35 тонн 246 кг вторсырья. В этом успехе активное участие принимали не только дети, но и их родители, а также воспитатели. За свои старания детский сад получил главный приз — 1 миллион рублей!

Среди других победителей — Екатериновская школа Москаленского района, детский сад из поселка Горячий Ключ и городская гимназия № 9.

Проект «Экошкола» помог ребятам понять, насколько важно участвовать в проектах по защите окружающей среды от мусора. Ребята научились бережно относиться к ресурсам и даже приняли участие в озеленении своих школьных территорий.