Омские школьники собрали 216 тонн вторсырья

Всего в конкурсе приняли участие 60 школ и детских садов. Всего за пол года юные экологи собрали 216 тонн вторсырья.
Победителем конкурса стал детский сад сельхозтехникума, собравший впечатляющие 35 тонн 246 кг вторсырья. В этом успехе активное участие принимали не только дети, но и их родители, а также воспитатели. За свои старания детский сад получил главный приз — 1 миллион рублей!
Среди других победителей — Екатериновская школа Москаленского района, детский сад из поселка Горячий Ключ и городская гимназия № 9.
Проект «Экошкола» помог ребятам понять, насколько важно участвовать в проектах по защите окружающей среды от мусора. Ребята научились бережно относиться к ресурсам и даже приняли участие в озеленении своих школьных территорий.