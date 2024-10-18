Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На площади Горького в Нижнем закрыли ресторан «Вкусно — и точка»

Ресторан быстрого питания на площади Горького в Нижнем Новгороде «Вкусно — и точка» закрыли до 17 декабря.

Об этом рассказало руководство ресторана.

Причина закрытия — ремонтные работы внутри здания.

Ранее мы рассказывали о том, что нижегородскую Усадьбу Рукавишниковых закроют на неделю в ноябре. Руководство музея оставляет причины этого в секрете.

торговля