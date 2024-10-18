На площади Горького в Нижнем закрыли ресторан «Вкусно — и точка»

Об этом рассказало руководство ресторана.
Причина закрытия — ремонтные работы внутри здания.
Ранее мы рассказывали о том, что нижегородскую Усадьбу Рукавишниковых закроют на неделю в ноябре. Руководство музея оставляет причины этого в секрете.
Ресторан быстрого питания на площади Горького в Нижнем Новгороде «Вкусно — и точка» закрыли до 17 декабря.
Об этом рассказало руководство ресторана.
Причина закрытия — ремонтные работы внутри здания.
Ранее мы рассказывали о том, что нижегородскую Усадьбу Рукавишниковых закроют на неделю в ноябре. Руководство музея оставляет причины этого в секрете.