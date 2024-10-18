Охоту на зайца-русака откроют 19 октября в Ростовской области

Об этом сообщили в Минприроды по региону.
Стоит отметить, что пока допускается охота только с борзыми собаками. Сезон продлится до 12 января.
Охота на зайца с борзыми собаками является традиционной в России. Собаки нападают на след добычи и выслеживают ее. В задачах охотника остается только вовремя спустить собак. Они догоняют зайца и оглушают его сильным ударом. При этом человеку нужно успеть схватить добычу до того, как она придет в себя.
Напомним, что недавно также открылся сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц. Он начался 15 октября и закончится 28 февраля.