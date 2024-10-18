В Таганроге изменили структуру городской думы

В Таганроге утвердили новую структуру городской думы. Об этом стало известно по итогам заседания местных депутатов.
Оптимизация коснулась работы постоянных комиссий. В предыдущем созыве их было восемь, теперь станет пять:
— по местному самоуправлению;
— по бюджету, налогам и экономической политике;
— по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству;
— по архитектуре, строительству и муниципальной собственности;
— по социальным вопросам.
Также были скорректированы зоны вопросов, которыми будут заниматься выделенные группы депутатов. Изменения пропишут в новом положении.
Напомним, участники постоянных комиссии предварительно рассматривают проекты решений и других тем, выносимых на рассмотрение городской думы.