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В Таганроге изменили структуру городской думы

В городской думе Таганрога сократили количество постоянных комиссий.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге утвердили новую структуру городской думы. Об этом стало известно по итогам заседания местных депутатов.

Оптимизация коснулась работы постоянных комиссий. В предыдущем созыве их было восемь, теперь станет пять:

— по местному самоуправлению;

— по бюджету, налогам и экономической политике;

— по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству;

— по архитектуре, строительству и муниципальной собственности;

— по социальным вопросам.

Также были скорректированы зоны вопросов, которыми будут заниматься выделенные группы депутатов. Изменения пропишут в новом положении.

Напомним, участники постоянных комиссии предварительно рассматривают проекты решений и других тем, выносимых на рассмотрение городской думы.