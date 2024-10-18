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В Омске назначен новый руководитель следственного управления СК России

В Омске состоялось представление нового руководителя силового ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоялась церемония представления нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Генерал-майор юстиции Виталий Батищев занял эту должность по Указу Президента РФ от 3 октября 2024 года № 845.

На встрече с вновь назначенным руководителем присутствовали Губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители силовых ведомств и надзорных органов, а также мэр Омска Сергей Шелест. В своих приветственных словах представители власти пожелали новому руководителю успехов в работе и достойной службы на благо жителей региона.

В ответном слове Виталий Батищев поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для достижения высоких показателей в своей работе. Он также отметил важность тесного взаимодействия с правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти для эффективного решения задач, стоящих перед следственным управлением.

В завершение своего выступления новый руководитель СУ СК РФ выразил уверенность в профессионализме и преданности служебному долгу сотрудников следственного управления, пожелал всем собравшимся здоровья, благополучия, энергии и успехов в службе на благо Родины.