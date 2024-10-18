В Омске назначен новый руководитель следственного управления СК России

В ответном слове Виталий Батищев поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для достижения высоких показателей в своей работе. Он также отметил важность тесного взаимодействия с правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти для эффективного решения задач, стоящих перед следственным управлением.