В Омске назначен новый руководитель следственного управления СК России

В Омске состоялась церемония представления нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. Генерал-майор юстиции Виталий Батищев занял эту должность по Указу Президента РФ от 3 октября 2024 года № 845.
На встрече с вновь назначенным руководителем присутствовали Губернатор Омской области Виталий Хоценко, представители силовых ведомств и надзорных органов, а также мэр Омска Сергей Шелест. В своих приветственных словах представители власти пожелали новому руководителю успехов в работе и достойной службы на благо жителей региона.
В ответном слове Виталий Батищев поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для достижения высоких показателей в своей работе. Он также отметил важность тесного взаимодействия с правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти для эффективного решения задач, стоящих перед следственным управлением.
В завершение своего выступления новый руководитель СУ СК РФ выразил уверенность в профессионализме и преданности служебному долгу сотрудников следственного управления, пожелал всем собравшимся здоровья, благополучия, энергии и успехов в службе на благо Родины.