«Башавтотранс» прекращает обслуживать садовые маршруты

В Башкирии останавливаются автобусные поездки, обслуживающие садовые маршруты. Об этом предупредили в пресс-службе ГУП «Башавтотранс». Более 60 маршрутов закроются уже в это воскресенье, 20 октября.
Госперевозчик отметил, что 80% пассажиров — пенсионеры, которые могут воспользоваться льготами, так садовые маршруты являются социальными.
Всего в 2024 году «Башавтотранс» работал на 64 маршрутах, из них 24 — городского сообщения и 40 — пригородного.
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