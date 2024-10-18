По предварительным прогнозам, самыми теплыми днями станут 21, 22 и 23 октября. В дневные часы в эти дни воздух может прогреваться до 15 градусов тепла, а по западу страны и более.
С 25 октября тепло снова начнет спадать. Отмечается, что в условиях прогнозируемого высокого давления осадков до 26 октября быть не должно.
В Беларусь вернется тепло? Синоптики прогнозируют до +15°С
По информации Telegram-канала @nadvorie, с 20 октября в Беларуси потеплеет. Это будет связано с поступлением в наш регион воздуха с юга Европы, сообщает БЕЛТА.
По предварительным прогнозам, самыми теплыми днями станут 21, 22 и 23 октября. В дневные часы в эти дни воздух может прогреваться до 15 градусов тепла, а по западу страны и более.