В Беларусь вернется тепло? Синоптики прогнозируют до +15°С

По предварительным прогнозам, самыми теплыми днями станут 21, 22 и 23 октября. В дневные часы в эти дни воздух может прогреваться до 15 градусов тепла, а по западу страны и более.



С 25 октября тепло снова начнет спадать. Отмечается, что в условиях прогнозируемого высокого давления осадков до 26 октября быть не должно.

