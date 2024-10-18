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В Беларусь вернется тепло? Синоптики прогнозируют до +15°С

По информации Telegram-канала @nadvorie, с 20 октября в Беларуси потеплеет. Это будет связано с поступлением в наш регион воздуха с юга Европы, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

По предварительным прогнозам, самыми теплыми днями станут 21, 22 и 23 октября. В дневные часы в эти дни воздух может прогреваться до 15 градусов тепла, а по западу страны и более.

С 25 октября тепло снова начнет спадать. Отмечается, что в условиях прогнозируемого высокого давления осадков до 26 октября быть не должно.