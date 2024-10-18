Секретари совбезов Вольфович и Шойгу обсудили безопасность Беларуси и России

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провели встречу по вопросам безопасности в Москве, пишет БелТА.
Встреча секретарей совбезов Беларуси и России прошла 17 октября.
На встречу Вольфович и Шойгу говорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере безопасности. Также речь шла о вопросах дальнейшего углубления белорусско-российской промкооперации, реализации совместных программ и инвестпроектов, также и в сфере высоких технологий.
Еще Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.