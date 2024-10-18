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Секретари совбезов Вольфович и Шойгу обсудили безопасность Беларуси и России

Совбезы Беларуси и России обсудили вопросы безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провели встречу по вопросам безопасности в Москве, пишет БелТА.

Встреча секретарей совбезов Беларуси и России прошла 17 октября.

На встречу Вольфович и Шойгу говорили о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере безопасности. Также речь шла о вопросах дальнейшего углубления белорусско-российской промкооперации, реализации совместных программ и инвестпроектов, также и в сфере высоких технологий.

Еще Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто мешает Беларуси участвовать в переговорах по Украине.