Волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботник

— Мы всегда выходим на субботник весной и осенью, но в такую погоду — это уже что-то запредельное, — возмущаются врачи. — В такую погоду собак жалеют, а нас заставили трудиться на улице. Почему такое отношение к нам? Неужели нельзя было перенести это мероприятие на другой день?