Волгоградских врачей выгнали в непогоду на субботник

— Мы всегда выходим на субботник весной и осенью, но в такую погоду — это уже что-то запредельное, — возмущаются врачи. — В такую погоду собак жалеют, а нас заставили трудиться на улице. Почему такое отношение к нам? Неужели нельзя было перенести это мероприятие на другой день?
По словам медиков, плановый субботник был назначен на 19 октября, но руководство почему-то решило именно сегодня принудить персонал к бесплатному труду на прилегающей к больнице территории.
Примечательно, что ради такого дела специалистам пришлось отвлечься от своих прямых обязанностей.
Между тем, как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения региона со ссылкой на медицинское учреждение, врачи вышли в непогоду именно на плановый субботник.
— В связи с тем, что погода не располагает к уборке территории, администрацией больницы было принято решение о переносе мероприятия до более благоприятной погоды, — заявили информагентству.
Отметим, что врачи в подтверждение своих слов сняли видео и прислали его в редакцию. По их просьбе мы изменили голос, так как медики опасаются репрессий со стороны руководства.
Редакция информагентства обязательно проследит за судьбой специалистов.