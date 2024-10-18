В Омске изменят движение трамваев в Ленинском округе

В Ленинском округе на сутки сократят маршрут трамваев из-за ремонта путей на пересечении улиц Котельникова и Марченко.
С 21:30 18 октября до 5:30 19 октября трамваи, следующие в направлении улицы Котельникова, будут курсировать по укороченным схемам:
Маршрут № 2: после 21:20 отправляется от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого» и следует до трамвайного депо.
Маршрут № 4: после 20:20 отправляется от конечного пункта «Пос. Амурский» и следует до трамвайного депо.
Маршрут № 8: после 20:40 отправляется от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого» и следует до трамвайного депо.
Маршрут № 9: после 20:50 отправляется от конечного пункта «Ул. 3-й Разъезд» и следует до трамвайного депо.
Департамент транспорта Омска просит учесть измененные схемы движения и заранее планировать свои поездки на этих участках.