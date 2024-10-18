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В Омске изменят движение трамваев в Ленинском округе

Из-за капитального ремонта трамвайных путей электрический транспорт будет ходить по укороченному маршруту.

В Ленинском округе на сутки сократят маршрут трамваев из-за ремонта путей на пересечении улиц Котельникова и Марченко.

С 21:30 18 октября до 5:30 19 октября трамваи, следующие в направлении улицы Котельникова, будут курсировать по укороченным схемам:

Маршрут № 2: после 21:20 отправляется от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого» и следует до трамвайного депо.

Маршрут № 4: после 20:20 отправляется от конечного пункта «Пос. Амурский» и следует до трамвайного депо.

Маршрут № 8: после 20:40 отправляется от конечного пункта «Ул. Б. Хмельницкого» и следует до трамвайного депо.

Маршрут № 9: после 20:50 отправляется от конечного пункта «Ул. 3-й Разъезд» и следует до трамвайного депо.

Департамент транспорта Омска просит учесть измененные схемы движения и заранее планировать свои поездки на этих участках.