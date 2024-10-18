В Ростовской области в 17 городах установили камеры с функцией распознавания лиц

В совокупности в Ростове и еще в 16 городах региона были смонтированы 700 новых камер наблюдения, из которых 254 имеют встроенные функции биометрического анализа. Полученные данные с этих устройств обрабатываются специальными программами и могут использоваться для опознания преступников с помощью фотографий или кадров из видео.