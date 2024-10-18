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В Ростовской области в 17 городах установили камеры с функцией распознавания лиц

В Ростовской области в 17 городах установили свыше двухсот камер, оснащенных системой распознавания лиц, как сообщили в администрации главного города региона.

В совокупности в Ростове и еще в 16 городах региона были смонтированы 700 новых камер наблюдения, из которых 254 имеют встроенные функции биометрического анализа. Полученные данные с этих устройств обрабатываются специальными программами и могут использоваться для опознания преступников с помощью фотографий или кадров из видео.

Стоит отметить, что Ростовская область стала одним из первых регионов на юге России, где внедрили камеры с биометрическим анализом. Видеосистема «Безопасный город» действует в регионе уже на протяжении шести лет.

ЖКХ