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Первый переход с исчезающей проекционной разметкой появился в Беларуси

Первый дорожный переход с исчезающей разметкой появился в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появился первый пешеходный переход с исчезающей проекционной разметкой, сообщает телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, первый проекционный пешеходный переход оборудовали в Гомеле. Для этого над нерегулируемым пешеходным переходом на улице Владимирова установили оборудование для привлечения и повышения внимания водитель и пешеходов.

В темное время суток над пешеходным переходом автоматически включается специальная подсветка, проецирующая бело-желтую дорожную разметку и дорожный знак «Пешеходный переход». Проекция направлена на дорогу.

— Это современная технология, использующая проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах, — прокомментировали в УВД.

Кроме того, вместо традиционных дорожных знаков и разметки, «исчезающий» переход обозначается световыми элементами. Такая дорожная разметка не подвергается износу, заметна при любом направлении и яркости фар автомобилей.

Ранее мы писали, что исполняющая хит «Песняров» музыкальная дорога появилась в Гомельской области.

Тем временем 19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8.

А синоптики сказали, когда потеплеет в Беларуси благодаря воздуху с юга Европы: «Самыми теплыми будут 21−23 октября».