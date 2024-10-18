Первый переход с исчезающей проекционной разметкой появился в Беларуси

В Беларуси появился первый пешеходный переход с исчезающей проекционной разметкой, сообщает телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, первый проекционный пешеходный переход оборудовали в Гомеле. Для этого над нерегулируемым пешеходным переходом на улице Владимирова установили оборудование для привлечения и повышения внимания водитель и пешеходов.
В темное время суток над пешеходным переходом автоматически включается специальная подсветка, проецирующая бело-желтую дорожную разметку и дорожный знак «Пешеходный переход». Проекция направлена на дорогу.
— Это современная технология, использующая проекторы для создания специальной разметки на пешеходных переходах, — прокомментировали в УВД.
Кроме того, вместо традиционных дорожных знаков и разметки, «исчезающий» переход обозначается световыми элементами. Такая дорожная разметка не подвергается износу, заметна при любом направлении и яркости фар автомобилей.
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