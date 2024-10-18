Бизнес Ростовской области массово переходит на цифровые сервисы при оплате коммунальных услуг

Отмечается, что с начала года число пользователей личного кабинета «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выросло на 10%. Сейчас количество юридических лиц составляет 46 тысяч. При этом электронным документооборотом пользуются 18 тысяч клиентов, а их общее число выросло на 7%.