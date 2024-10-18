Бизнес Ростовской области массово переходит на цифровые сервисы при оплате коммунальных услуг

Эксперты отмечают, что более 80% ростовских предприятий и организаций предпочитают взаимодействовать с гарантирующим поставщиком электроэнергии по цифровым каналам. В целях большего удобства и безопасности передачи данных, они выбирают онлайн-обмен документами и дистанционную оплату.
Отмечается, что с начала года число пользователей личного кабинета «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выросло на 10%. Сейчас количество юридических лиц составляет 46 тысяч. При этом электронным документооборотом пользуются 18 тысяч клиентов, а их общее число выросло на 7%.
ВАЖНО!
Электронные документы имеют юридическую силу и по своей значимости не отличаются от бумажных. Переход на такой вид взаимодействия снижает затраты на бумажный документооборот и упрощает работу в бухгалтерской системе.
Узнать о деталях подключения ЭДО и личного кабинета можно на сайте гарантирующего поставщика.