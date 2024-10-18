Метрострой Петербурга раскрыл названия новых станций «зеленой» ветки

Ранее на этапе проектирования станция «Богатырская» носила названия «Яхтенной» и «Туристской». Она находится на указанной линии после «Беговой». Название «Каменка» в Метрострое решили дать станции, которая до этого называлась «Зоопарк» и «Планетарная». Она располагается после «Богатырской».
В сентябре 2024 года Государственный строительный надзор разрешил продолжить работы по возведению Невско-Василеостровской линии «зеленой» ветки петербургского метрополитена. Сроки прокладывания тоннеля от станции «Беговая» все же были сдвинуты. Предполагалось, что построить объект смогут еще до конца прошлого года, но затем его сдачу пришлось перенести.
Завершить работы по строительству очередной ветки метро в Санкт-Петербурге планируют в 2028 году. Новая ветка должна улучшить транспортное сообщение с отдельными районами северной столицы, что повысит комфорт пассажиров и гостей города при перемещениях по Санкт-Петербургу.