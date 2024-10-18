Метрострой Петербурга раскрыл названия новых станций «зеленой» ветки

В сентябре 2024 года Государственный строительный надзор разрешил продолжить работы по возведению Невско-Василеостровской линии «зеленой» ветки петербургского метрополитена. Сроки прокладывания тоннеля от станции «Беговая» все же были сдвинуты. Предполагалось, что построить объект смогут еще до конца прошлого года, но затем его сдачу пришлось перенести.