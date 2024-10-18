Мачеха грозила кулаком, а адвокат настаивал на невиновности: в Самаре состоялся суд над скандальным певцом-экстремистом Шарлотом*

В Самаре 18 октября 2024 года состоялось открытое слушание дела скандально известного певца Шарлота*. Судебное заседание проходит в Самарском областном суде. Его обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, уничтожении документов и экстремизме. Журналист «КП-Самара» побывала в суде и рассказала, что произошло на первом заседании по резонансному делу.
Кто такой Эдуард Шарлот*?
Певец Шарлот* (настоящее имя Эдуард Шарлот*) родился 7 февраля 1998 года в Самаре. У него есть брат-близнец. Воспитанием парня занимался отец. Он же настоял, чтобы Шарлот* поступил в музыкальную школу. В дальнейшем парень окончил Самарский государственный институт культуры.
Молодой человек начал писать собственную музыку в подростковом возрасте. В 2015 году вместе со школьными друзьями основал группу The Way of Pioneers, которая в основном играла рок-музыку. В 16 лет Шарлот* занялся блогерством. Начал записывать и выкладывать в сеть каверы на песни The Beatles, Three Days Grace, Muse, Green Day и других. Первую известность Шарлот* получил благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли».
Осенью 2019 года музыкант выпустил полноценный студийный альбом «Навечно молодой». Он был довольно успешным. Особенно одна из песен — «Щека на щеку». Она завирусилась после того, как певец исполнил ее в передаче на федеральном канале. Затем Шарлот* выпустил песню «Я буду тебя греть» совместно с Тосей Чайкиной. Еще большую известность молодому человеку принесло участие в рекламе сотового оператора.
Свернул не на тот путь
В 2023 году Эдуард вдруг повернул куда-то не туда и стал выдумывать странные перформансы. Именно это и стало главной причиной уголовного преследования артиста. Молодой самарец сбежал в Армению и оттуда уже выкладывал в социальной сети видеоролики, которые воспринялись экстремистскими, реабилитирующими нацизм и оскорбляющими чувства верующих.
Летом 2023 года он снял на видео, как сжигает российский паспорт. Заявил, что больше не считает себя гражданином РФ и попросился в Киев. Этим воспользовались известные пранкеры Вован и Лексус. Шарлот*, думая, что общается с Зеленским, исполнил гимн Украины и скандировал русофобную речевку о «москалях».
Но и это не все, после он записал на видео, как сжигает георгиевскую ленточку, разрывает российскую символику и символику СВО, а после и вовсе «распял» патриарха Кирилла. Все это вызывало бурю негодования со стороны российской общественности, а правоохранители следили за тем, когда артист все же вернется на родину, чтобы предъявить ему обвинения.
Задержание и СИЗО
Шарлоту* вдруг стало тяжело жить за рубежом, и он решил вернуться в Россию. 22 ноября 2023 года музыкант прилетел в петербургский аэропорт Пулково, где и был задержан. Его решили привлечь к административной ответственности за порчу документа, мелкое хулиганство и дискредитацию армии. В дальнейшем суд арестовал Шарлота* на 13 суток. Певец извинился за свои поступки, но в искренность его раскаяния никто не поверил. Артиста-экстремиста отправили в СИЗО.
Не так давно в редакцию «КП-Самара» обратился отец молодого музыканта Валерий Шарлот, который заявил, что его сына «прессуют» в изоляторе. Мужчина рассказал, что Эдуарду не разрешают слушать радио и играть в настольные игры. Также отец Шарлота* заявил, что его сын голодает.
Журналист «КП-Самара» обратилась за разъяснениями в УФСИН по Самарской области. В ведомстве нам сообщили, что информация о голодовке Эдуарда Шарлота* не соответствует действительности. По данным ведомства, обвиняемый нормально питается, не нарушает режим и не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе.
Суд и признание вины
18 октября 2024 года в Самарском областном суде состоялось первое заседание по делу Эдуарда Шарлота*. Артисту выдвинули обвинения по ряду статей уголовного кодекса РФ. После заслушивания обвинения, артисту дали слово.
— Я частично признаю свою вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но я не уверен, что вы можете правильно квалифицировать эти нарушения. По статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе я не признаю себя виновным и не признаюсь никогда, — сказал Эдуард Шарлот* на суде.
Адвокат Алексей Лапузин настаивал на невиновности своего подзащитного. Он предоставил суду документы, которые, по его словам, показывают, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.
— Невозможно определить значение нескольких слов в сторис, исходя из контекста, — отметил защитник.
Кроме того, Алексей Лапузин сообщил, что видеоролики, на которых Шарлот* поджигает георгиевскую ленточку и занимается распятием патриарха Кирилла, выкладывал в интернет не он, а кто-то другой.
Допрос отца и мачехи
Во время заседания Шарлот* был спокоен и расслаблен. Он чесал бороду, прикусывал губы, а после и вовсе сел вальяжно и внимательно смотрел за прокурором. Во время зачитывания обвинения о дискредитации российской армии, журналисты обратили внимание, что на лице Эдуарда легкая улыбка.
В зал пригласили мачеху Эдурада, с которой его отец сожительствует уже 10 лет. Женщина рассказала, что понимает, что пасынок сделал плохо, но она уверена, что этим он не хотел никому навредить.
— Мальчишество какое-то. Тебя надо прям… — мачеха посмотрела на Эдуарда нахмурившись и пригрозила кулаком. Шарлот* наивно улыбался.
Когда в суд пригласили отца, выражение лица обвиняемого изменилось. Он будто испытывал стыд перед папой, который пришел в суд защищать нерадивого сыночка.
— Я не досмотрел ни один ролик до конца, потому что считал это все баловством. У меня это не вызывало никаких эмоций. Он очень увлечен своим творчеством и позиционирует себя, что главное в его жизни — творчество. У него случается, что он совершает ошибки, не понимая, что это ошибки. С детства всегда он был инфантильным, он холерик. Всегда он что-то делает, а потом только думает, — защищал Шарлота* отец.
Валерий Шарлот, как и его сожительница, уверены, что пребывание в СИЗО изменило отношение их сына ко всему происходящему и многому научило. Адвокат поддержал их мнение и продолжил настаивать на том, чтобы Шарлота* отпустили под домашний арест. Лапузин также предложил залог и отключение интернета на время действия меры пресечения.
Итог первого заседания
Гособвинитель заявил ходатайство о продлении Шарлоту* меры пресечения на полгода. Также обвиняемому хотят дать три года колонии за все его злодеяния в соцсетях.
— Ходатайство не основано ни на законе, ни на материалах дела! — возразил адвокат.
Слово взял сам Шарлот*.
— Я скажу две вещи. Первое, я рад, что сделал в своей жизни кое-что до 25 лет и буду рад, что сделаю еще кое-что до 27. И второе, я верю только в Иисуса Христа.
Суд выслушал все стороны и удалился для принятия решения. После небольшой паузы судья постановил продлить Шарлоту* меру пресечения в виде заключения под стражу еще на полгода до марта 2025 года.
После оглашения решения Эдуард замолчал и даже отказался отвечать на последующие вопросы судьи.
— Я знал, что так и будет, — с грустью прокомментировал отец певца.
Валерию не дали возможность даже перекинуться парой фраз с сыном. Шарлота* сразу вывели из здания суда и увезли обратно в СИЗО.
Следующее заседание по данному делу состоится 1 ноября 2024 года. Мы будем следить за развитием событий.
* включен в перечень террористов и экстремистов.