Мачеха грозила кулаком, а адвокат настаивал на невиновности: в Самаре состоялся суд над скандальным певцом-экстремистом Шарлотом*

Молодой человек начал писать собственную музыку в подростковом возрасте. В 2015 году вместе со школьными друзьями основал группу The Way of Pioneers, которая в основном играла рок-музыку. В 16 лет Шарлот* занялся блогерством. Начал записывать и выкладывать в сеть каверы на песни The Beatles, Three Days Grace, Muse, Green Day и других. Первую известность Шарлот* получил благодаря каверам на песни группы «Пошлая Молли».