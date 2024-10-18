Мачеха грозила кулаком, а адвокат настаивал на невиновности: в Самаре состоялся суд над скандальным певцом-экстремистом Шарлотом*

— Я не досмотрел ни один ролик до конца, потому что считал это все баловством. У меня это не вызывало никаких эмоций. Он очень увлечен своим творчеством и позиционирует себя, что главное в его жизни — творчество. У него случается, что он совершает ошибки, не понимая, что это ошибки. С детства всегда он был инфантильным, он холерик. Всегда он что-то делает, а потом только думает, — защищал Шарлота* отец.