Мошенники вкладывают фальшивые квитанции в почтовые ящики в Иркутской области

Ко всему прочему мошенники могут заполучить доступ к личным данным и электронным сервисам. В их число вошли кабинеты госуслуг и онлайн-банки. Правоохранители советуют, чтобы не стать жертвой обмана, нужно тщательно проверять документы с ранее поступившими квитанциями.