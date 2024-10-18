Мошенники вкладывают фальшивые квитанции в почтовые ящики в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали новую схему мошенничества. На этот раз аферисты придумали раскладывать по почтовым ящикам поддельные долговые платежи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Отсканировав QR-код, жертва переходит по фишинговой ссылке (прим. ред. — адрес страницы, на которой происходит кража персональных данных). При оплате несуществующей задолженности деньги перечисляются на счет злоумышленников, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Ко всему прочему мошенники могут заполучить доступ к личным данным и электронным сервисам. В их число вошли кабинеты госуслуг и онлайн-банки. Правоохранители советуют, чтобы не стать жертвой обмана, нужно тщательно проверять документы с ранее поступившими квитанциями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье 20 октября на несколько дней отключат радио и телевидение.