Хурма: что это за ягода, сколько в ней калорий и чем она полезна для здоровья

* Аллергия. Хурма редко вызывает аллергические реакции, но такие случаи встречаются. Тем, у кого эта ягода однажды вызвала аллергию, есть ее противопоказано.

* Болезни желудочно-кишечного тракта. Шмелева не рекомендует есть хурму при выраженном замедлении моторики желудка. Противопоказана ягода и после оперативных вмешательств на органах ЖКТ. Все дело в том, что хурма содержит много танинов. Это вещество делает ее вкус вяжущим и может усиливать запоры.

* Сахарный диабет. С осторожностью есть хурму нужно и людям, страдающим сахарным диабетом. Она содержит достаточно много сахара, поэтому диабетикам врачи рекомендуют ограничиться половинкой ягоды в день. Не рекомендуется хурма и людям, у которых есть проблемы с работой поджелудочной железы.