Звук рассказал о самых узнаваемых композициях из кино среди россиян

Такие данные получил HiFi-стриминг Звук в ходе опроса к запуску персональной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko.
Лидером по популярности среди российских треков стал «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975) в исполнении Сергея Никитина, написанный Микаэлом Таривердиевым на стихи Владимира Киршона. Его назвали 23% респондентов. Наиболее узнаваемым саундтреком из иностранных картин (29%) стал хит My Heart Will Go On — главная тема «Титаника» (1997) на музыку Джеймса Хорнера и слова Уилла Дженнингса, спетая Селин Дион.
Яркие чувства у людей вызывают ностальгические мелодии (50%), лирические произведения (26%) и эпическая музыка (25%). В целом более 40% россиян утверждают, что саундтрек усиливает эмоции при просмотре кино.
Большинство опрошенных не имеют любимого кинокомпозитора (38%). Однако музыку Ханса Циммера многие (13%) отметили как хорошую. Также упоминают Джона Уильямса (11%) и Джеймса Хорнера (9%).
В лентах зрителям больше всего нравится слышать рок (29%) — к примеру, хиты Вячеслава Бутусова из фильма «Брат» (1997). Также они радуются, услышав в кино симфоническую музыку (21%), такую как The Breaking of the Fellowship Говарда Шора из «Властелина колец» (2001), и ретро-песни.
25 фильмов XXI века с самыми запоминающимися саундтреками мы собрали в отдельном материале.