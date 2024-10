Звук рассказал о самых узнаваемых композициях из кино среди россиян

Лидером по популярности среди российских треков стал «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975) в исполнении Сергея Никитина, написанный Микаэлом Таривердиевым на стихи Владимира Киршона. Его назвали 23% респондентов. Наиболее узнаваемым саундтреком из иностранных картин (29%) стал хит ‎My Heart Will Go On — главная тема «‎Титаника» (1997) на музыку Джеймса Хорнера и слова Уилла Дженнингса, спетая Селин Дион.