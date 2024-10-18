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Звук рассказал о самых узнаваемых композициях из кино среди россиян

Такие данные получил HiFi-стриминг Звук в ходе опроса к запуску персональной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: Звук

Такие данные получил HiFi-стриминг Звук в ходе опроса к запуску персональной волны Сила Звука в онлайн-кинотеатре Okko.

Лидером по популярности среди российских треков стал «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975) в исполнении Сергея Никитина, написанный Микаэлом Таривердиевым на стихи Владимира Киршона. Его назвали 23% респондентов. Наиболее узнаваемым саундтреком из иностранных картин (29%) стал хит ‎My Heart Will Go On — главная тема «‎Титаника» (1997) на музыку Джеймса Хорнера и слова Уилла Дженнингса, спетая Селин Дион.

Яркие чувства у людей вызывают ностальгические мелодии (50%), лирические произведения (26%) и эпическая музыка (25%). В целом более 40% россиян утверждают, что саундтрек усиливает эмоции при просмотре кино.

Большинство опрошенных не имеют любимого кинокомпозитора (38%). Однако музыку Ханса Циммера многие (13%) отметили как хорошую. Также упоминают Джона Уильямса (11%) и Джеймса Хорнера (9%).

В лентах зрителям больше всего нравится слышать рок (29%) — к примеру, хиты Вячеслава Бутусова из фильма «‎Брат» (1997). Также они радуются, услышав в кино симфоническую музыку (21%), такую как The Breaking of the Fellowship Говарда Шора из «‎Властелина колец» (2001), и ретро-песни.

25 фильмов XXI века с самыми запоминающимися саундтреками мы собрали в отдельном материале.