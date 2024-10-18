В райцентре под Волгоградом сорвали старт отопительного сезона

ЧП районного масштаба случилось в Новоаннинском районе. 17 октября в райцентре без предупреждения прекратили подавать газ в котельные, находящиеся в управлении компании «Водстройсервис».
В районе был введен режим повышенной готовности. Власти назвали сроки, в которые будет ликвидирована причина срыва отопительного сезона — вторая половина пятницы, 18 октября.
Утром глава района Николай Моисеев подтвердил: на это время запланирован пуск газа в первую и вторую котельные — они обеспечивают теплом центр города и многоквартирные дома на улице Пионерской. Также должны начать работать автономные блочно-модульные котельные на улице Рабочей, 60а и 62а; на улице Советской, 88а, на улице Ленина 74а, 79 и 81; в переулках Казачки Анны, 4д, Максима Горького, 12а, Восточном, 90а.
Это позволит обеспечить подачу тепла в 36 МКД города.
«Эта работа остается на моем личном контроле — все жители будут обеспечены теплом», подчеркнул Моисеев.