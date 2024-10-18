В райцентре под Волгоградом сорвали старт отопительного сезона

Утром глава района Николай Моисеев подтвердил: на это время запланирован пуск газа в первую и вторую котельные — они обеспечивают теплом центр города и многоквартирные дома на улице Пионерской. Также должны начать работать автономные блочно-модульные котельные на улице Рабочей, 60а и 62а; на улице Советской, 88а, на улице Ленина 74а, 79 и 81; в переулках Казачки Анны, 4д, Максима Горького, 12а, Восточном, 90а.