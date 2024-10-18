«Усилен контроль за питание, персоналом и детьми». Санэпидслужба проводит проверку после госпитализации брестских лицеистов

В частности, на пищеблоке объекта провели заключительную дезинфекцию, взяли пробы для лабораторных исследований как с пищевой продукции, так и с внутришкольной среды. Еще эпидемиологи обследовали весь персонал учреждения. И также в лицее усилили контроль за организацией питания, качеством проведения уборок и соблюдением личной гигиены детьми.