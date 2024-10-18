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«Усилен контроль за питание, персоналом и детьми». Санэпидслужба проводит проверку после госпитализации брестских лицеистов

Власти и эпидемиологи прокомментировали госпитализацию 14 лицеистов в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Брестские власти прокомментировали ситуацию после госпитализации учащихся лицея № 1 с норовирусной инфекцией. Информацию опубликовал телеграм-канал «#1регион» пресс-службы Брестского облисполкома.

Ранее мы писали о том, что 14 лицеистов были госпитализированы 17 и 18 октября с острой кишечной инфекцией в Бресте. В Минздраве проинформировали, что у госпитализированных школьников лабораторно подтверждена норовирусная этиология заболевания.

Позже сообщили, что санитарно-эпидемиологической службой в пятницу совместно с инфекционистами проводится весь необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических, а также лечебных мероприятий в брестском лицее № 1.

В частности, на пищеблоке объекта провели заключительную дезинфекцию, взяли пробы для лабораторных исследований как с пищевой продукции, так и с внутришкольной среды. Еще эпидемиологи обследовали весь персонал учреждения. И также в лицее усилили контроль за организацией питания, качеством проведения уборок и соблюдением личной гигиены детьми.

— Ситуация находится на постоянном контроле санитарно-эпидемиологической службы Брестской области, — прокомментировали в Минздраве.

Еще популярные гель и капсулы для стирки запретили продавать в Беларуси.

Тем временем МАРТ сообщил, что цены на премиум-товары не будут регулироваться в Беларуси.