Башкирия стала лидером по развитию региональных брендов.

Башкортостан вошел в число лидеров по развитию региональных (зонтичных) брендов. Об этом стало известно по результатам исследования министерства экономического развития России. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день зонтичные бренды созданы в 56 регионах страны, что суммарно составляет более 15 тыс. компаний.
— Мы проанализировали формат регистрации знаков, количество компаний-участников, отраслевой разрез, региональные меры поддержки для компаний и другие параметры. Исследование также способствует выполнению задачи, которую поставил Президент России: поддерживать продвижение региональных брендов и вести безостановочную и системную работу, — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
По данным минэкономразвитя РФ, среди регионов лидерами по количеству участников зонтичных брендов стали Москва, Московская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край. На эти регионы приходится две трети всех компаний-участников зонтичных брендов.
Как рассказал и. о. первого заместителя премьер-министра правительства РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, регион уделяет большое внимание продвижению региональных брендов на внутреннем и внешнем рынках.
— Наши компании производят самую разнообразную продукцию, которая способна конкурировать и импортозаместить ушедшие из России бренды. Кроме того, наш регион два года подряд входит в число лидеров по количеству заявок на конкурс брендов «Знай наших», который проводится Агентством стратегических инициатив. В этом году от Башкортостана подали заявку свыше 2135 компаний, — прокомментировал Рустам Муратов.
По данным минВЭС РБ, сегодня компании региона уверенно входят в число победителей российского конкурса брендов. Кроме этого, продвижению республиканских компаний на российском и зарубежном рынках способствует их участие в ежегодном Форуме общественных инициатив, финалисты которого получают материальную поддержку для дальнейшего развития в размере 500 тыс. рублей. Глава ведомства Маргарита Болычева отметила, что республиканские предприятия также успешно презентуют свою продукцию на международном рынке под единым брендом «Сделано в Башкортостане» — «Made in Bashkortostan».
Только за последние 6 лет под брендом «Made in Bashkortostan» республиканские предприятия приняли участие в 78 международных выставках и в более чем 30 бизнес-миссиях. На сегодня ими заключено 164 экспортных контракта на сумму 67 млн долларов США. Все это говорит о том, что за рубежом сформировался положительный имидж наших предприятий, из года в год повышается узнаваемость нашей продукции и интерес к ней со стороны зарубежных потребителей, — подчеркнула Маргарита Болычева.
Напомним, в Башкирии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» создан проект «Сделано в Башкортостане» (Made in Bashkortostan), призванный помочь производителям несырьевой продукции республики выйти на международные рынки под единым зонтичным брендом, сформировать положительный имидж региона, повысить узнаваемость региональной продукции во всем мире. Все участники проекта вносятся в электронный реестр экспортеров. Участие в программе является безвозмездным.