Башкирия стала лидером по развитию региональных брендов.

Только за последние 6 лет под брендом «Made in Bashkortostan» республиканские предприятия приняли участие в 78 международных выставках и в более чем 30 бизнес-миссиях. На сегодня ими заключено 164 экспортных контракта на сумму 67 млн долларов США. Все это говорит о том, что за рубежом сформировался положительный имидж наших предприятий, из года в год повышается узнаваемость нашей продукции и интерес к ней со стороны зарубежных потребителей, — подчеркнула Маргарита Болычева.