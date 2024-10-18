«Протянул руку и начал меня гладить по коленке»: Ростовчанка рассказала, как встретила маньяка Чикатило 40 лет назад

— Но тут он вдруг протянул руку и начал гладить меня по коленке. Тогда я сразу закрылась от него рисовальным планшетом. А он мне такую фразу сказал: «Ну как, ты экзамены сдала?». Ни «Здравствуйте», ни «До свидания», ни «Как тебя зовут?», ни «Откуда ты едешь?». Как будто бы он был моим родственником или давним знакомым. Я сразу же стала думать: где могла его видеть и знают ли его мои родители.