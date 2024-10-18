«Протянул руку и начал меня гладить по коленке»: Ростовчанка рассказала, как встретила маньяка Чикатило 40 лет назад

С момента расстрела одного из самых кровавых маньяков современности Андрея Чикатило прошло уже более 30 лет. И фамилия изверга, погубившего больше полсотни человек, стала нарицательной. А вот люди, столкнувшиеся с ним, вспоминают его с содроганием.
Среди них — Галина Пискуновская. Женщина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о своей встрече с серийным убийцей, который держал в страхе всю Ростовскую область.
ВСЕ ОТЛИЧНО СЛЫШАЛА.
— Моя старшая троюродная сестра Валентина работала следователем в милиции. И, когда я была совсем маленькая, часто приезжая в командировки из области, гостила у нас в Ростове.
Я помню, как она рассказывала о том, что на Дону орудует маньяк. Слышала название операции по его поимке «Лесополоса». Были и рассказы о тех зверствах, что он делал. Конечно, все было засекречено. Но милиционерам давали сводки. А родственница в качестве назидания что-то рассказывала на кухне родителям: чтобы меня маленькую никуда не отпускали и постоянно следили — где я и с кем.
Но из-за плохой шумоизоляции в квартире Галина, по ее словам, все слышала отлично.
— И знаете, все мое детство прошло под страхом этого маньяка. Правда, несмотря на страх, как только родители уходили на работу, я была предоставлена сама себе: и по стройкам гуляла с друзьями, и где только не бывала!
«НУ КАК, ТЫ ЭКЗАМЕНЫ СДАЛА?».
— В июне 1984 года, когда мне было неполных 12 лет, я ехала домой на автобусе № 4 из художественной школы, она как раз находилась в центре Ростова. Помню, что это была первая половина дня.
Напротив меня сидел мужчина в шляпе, очках и галстуке. Мне тогда показалось, что он интеллигентный ученый, похожий на моих родителей. А они работали в институте, поэтому как раз такой круг общения был и у нашей семьи.
Галина вспоминает, что по-началу случайный попутчик не вызывал никаких подозрений.
— Но тут он вдруг протянул руку и начал гладить меня по коленке. Тогда я сразу закрылась от него рисовальным планшетом. А он мне такую фразу сказал: «Ну как, ты экзамены сдала?». Ни «Здравствуйте», ни «До свидания», ни «Как тебя зовут?», ни «Откуда ты едешь?». Как будто бы он был моим родственником или давним знакомым. Я сразу же стала думать: где могла его видеть и знают ли его мои родители.
«НА МНЕ БЫЛО ТАКОЕ ЖЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ».
Что именно маленькая Галя тогда ему ответила, она уже не помнит.
— Только что вышла на своей остановке — сейчас она называется «Пржевальского» — и пошла домой. Тогда даже и не могла подумать, что именно он и может оказаться тем самым маньяком, которого ищут все милиционеры. Но лет до 18-ти после этого мне периодически снился один и тот же сон, как ко мне в дверь кто-то ломится, а у меня не хватает сил ее закрыть.
Только спустя годы Галина поняла, что это был тот самый убийца.
— Люди, выжившие как раз в 1983—1984 годах, как раз описывали характерную особенность — знакомство начиналось с поглаживания коленки. К тому же, тогда девочка была в красном платье. И именно такого же цвета наряд был на одной из его первых жертв…
Уже сейчас Галина сама воспитывает дочь.
— Рассказываю ей о том, что не нужно разговаривать с незнакомцами и куда-то с ними идти. Но, вспоминая себя и понимаю — на практике никто не застрахован стать жертвой изверга.