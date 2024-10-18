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«Протянул руку и начал меня гладить по коленке»: Ростовчанка рассказала, как встретила маньяка Чикатило 40 лет назад

После встречи с маньяком Чикатило ростовчанка видела один и тот же сон несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

С момента расстрела одного из самых кровавых маньяков современности Андрея Чикатило прошло уже более 30 лет. И фамилия изверга, погубившего больше полсотни человек, стала нарицательной. А вот люди, столкнувшиеся с ним, вспоминают его с содроганием.

Среди них — Галина Пискуновская. Женщина рассказала «КП — Ростов-на-Дону» о своей встрече с серийным убийцей, который держал в страхе всю Ростовскую область.

Галина узнала подробности зверств маньяка от троюродной сестры, служившей в милиции. Фото предоставлено Галиной Пискуновской.

ВСЕ ОТЛИЧНО СЛЫШАЛА.

— Моя старшая троюродная сестра Валентина работала следователем в милиции. И, когда я была совсем маленькая, часто приезжая в командировки из области, гостила у нас в Ростове.

Я помню, как она рассказывала о том, что на Дону орудует маньяк. Слышала название операции по его поимке «Лесополоса». Были и рассказы о тех зверствах, что он делал. Конечно, все было засекречено. Но милиционерам давали сводки. А родственница в качестве назидания что-то рассказывала на кухне родителям: чтобы меня маленькую никуда не отпускали и постоянно следили — где я и с кем.

Но из-за плохой шумоизоляции в квартире Галина, по ее словам, все слышала отлично.

— И знаете, все мое детство прошло под страхом этого маньяка. Правда, несмотря на страх, как только родители уходили на работу, я была предоставлена сама себе: и по стройкам гуляла с друзьями, и где только не бывала!

на поиски маньяка ушло 12 лет. Ирина ПОТЕРЯ

«НУ КАК, ТЫ ЭКЗАМЕНЫ СДАЛА?».

— В июне 1984 года, когда мне было неполных 12 лет, я ехала домой на автобусе № 4 из художественной школы, она как раз находилась в центре Ростова. Помню, что это была первая половина дня.

Напротив меня сидел мужчина в шляпе, очках и галстуке. Мне тогда показалось, что он интеллигентный ученый, похожий на моих родителей. А они работали в институте, поэтому как раз такой круг общения был и у нашей семьи.

Галина вспоминает, что по-началу случайный попутчик не вызывал никаких подозрений.

— Но тут он вдруг протянул руку и начал гладить меня по коленке. Тогда я сразу закрылась от него рисовальным планшетом. А он мне такую фразу сказал: «Ну как, ты экзамены сдала?». Ни «Здравствуйте», ни «До свидания», ни «Как тебя зовут?», ни «Откуда ты едешь?». Как будто бы он был моим родственником или давним знакомым. Я сразу же стала думать: где могла его видеть и знают ли его мои родители.

Галина считает, что от возможности стать жертвой маньяка никто не застрахован. Фото предоставлено Галиной Пискуновской.

«НА МНЕ БЫЛО ТАКОЕ ЖЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ».

Что именно маленькая Галя тогда ему ответила, она уже не помнит.

— Только что вышла на своей остановке — сейчас она называется «Пржевальского» — и пошла домой. Тогда даже и не могла подумать, что именно он и может оказаться тем самым маньяком, которого ищут все милиционеры. Но лет до 18-ти после этого мне периодически снился один и тот же сон, как ко мне в дверь кто-то ломится, а у меня не хватает сил ее закрыть.

Только спустя годы Галина поняла, что это был тот самый убийца.

— Люди, выжившие как раз в 1983—1984 годах, как раз описывали характерную особенность — знакомство начиналось с поглаживания коленки. К тому же, тогда девочка была в красном платье. И именно такого же цвета наряд был на одной из его первых жертв…

Уже сейчас Галина сама воспитывает дочь.

— Рассказываю ей о том, что не нужно разговаривать с незнакомцами и куда-то с ними идти. Но, вспоминая себя и понимаю — на практике никто не застрахован стать жертвой изверга.