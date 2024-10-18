Уфимский гонщик Рустам Исхаков по итогам 2024 года завоевал «бронзу» в Кубке России по ралли

«Первый гоночный день прошел под дождем, покрытие было очень скользким, однако наш экипаж справился без проблем, со старта показав хороший темп, — прокомментировал прошедший этап Сергей Бруковский. — Один из спецучастков был отменен из-за сильного разрушения покрытия после проезда гоночных автомобилей. Второй день прошел по прекрасной солнечной погоде, мы ехали в полную силу, боролись за третье место, так как первые два экипажа сильно превосходят наш по технической энерговооруженности. По итогам 140 “боевых” километров мы отстали от опытнейшего и очень быстрого экипажа на третьем месте всего на 5 секунд».