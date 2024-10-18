Уфимский гонщик Рустам Исхаков по итогам 2024 года завоевал «бронзу» в Кубке России по ралли

В минувшие выходные в Псковской области состоялся заключительный этап Кубка России по ралли под названием «Пушкинские горы». На старт вышли 92 экипажа из 32 регионов нашей страны и Беларуси. В течение двух дней автомобили проехали 530 километров дистанции, в том числе 103 скоростных, поделенные на 10 скоростных участков.
В зачете 1600Н на ВАЗ-21083 выступал уфимский гонщик Рустам Исхаков, его штурманом был Сергей Бруковский. По итогам гонки этот экипаж стал четвертым, пропустив вперед лидеров Алексея Курносова, Александра Чеканина и Юрия Образцова.
«Первый гоночный день прошел под дождем, покрытие было очень скользким, однако наш экипаж справился без проблем, со старта показав хороший темп, — прокомментировал прошедший этап Сергей Бруковский. — Один из спецучастков был отменен из-за сильного разрушения покрытия после проезда гоночных автомобилей. Второй день прошел по прекрасной солнечной погоде, мы ехали в полную силу, боролись за третье место, так как первые два экипажа сильно превосходят наш по технической энерговооруженности. По итогам 140 “боевых” километров мы отстали от опытнейшего и очень быстрого экипажа на третьем месте всего на 5 секунд».
Не обошлось и без неприятностей. В какой-то момент гонки казалось, что автомобиль Исхакова просто не доберется до финиша, так как на последнем участке покрытие дороги было настолько разбитым, что пробился топливный бак автомобиля. Существовала реальная опасность, что попросту не хватит бензина, чтобы завершить гонку. Но в итоге все обошлось, и экипаж успешно финишировал.
«Сами спецучастки были очень скоростные с быстрыми поворотами по большей части. Радует, что те спецучастки, которые не использовались в прошлые годы, то есть новые для всех участников, мы ехали сильно быстрее своих главных оппонентов», — резюмировал Бруковский.
Несмотря на то, что на «Пушкинских горах» Исхакову не удалось попасть в тройку призеров, по итогам всего сезона Кубка России уфимский гонщик стал третьим, опередив ближайшего преследователя больше, чем на 40 баллов. Победа осталась за представителем Смоленска Алексеем Курносовым.
А вот среди штурманов привычный партнер Исхакова Сергей Бруковский смог взобраться на вторую строчку, так как в течение сезона провел один дополнительный для себя этап вместе с тульским гонщиком Олегом Костевым.
Сезон для Рустама Исхакова можно назвать прорывным. Гонщик сходу попал на пьедестал по итогам сезона, ярко продемонстрировал, что входит в число топ-пилотов в своем зачете, и явно не собирается останавливаться на достигнутом. Следующий сезон должен стать еще лучше.