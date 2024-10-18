В Ростовской области мать подростка обругала директора школы после ссоры детей

— Между мальчиками произошел словесный конфликт, и один из ребят рассказал об этом своим родителям. В итоге мать мальчика пришла в школу и начала нецензурно выражаться в адрес директора. За это сотрудники ПДН собрали материал для привлечения родительницы по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), — рассказали в полиции.