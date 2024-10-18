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В Ростовской области мать подростка обругала директора школы после ссоры детей

В Ростовской области мать подростка хотят наказать за грубое обращение с директором школы.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мать подростка перешла на нецензурную брань, когда выясняла у директора школы подробности ссоры ее 13-летнего сына и другого школьника 9 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

— Между мальчиками произошел словесный конфликт, и один из ребят рассказал об этом своим родителям. В итоге мать мальчика пришла в школу и начала нецензурно выражаться в адрес директора. За это сотрудники ПДН собрали материал для привлечения родительницы по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), — рассказали в полиции.

Сейчас еще проводится проверка.

Напомним, ранее в другой донской школе несколько подростков унизили учителя и сняли это на камеру. Педагог простила обиду, а сами хулиганы публично извинились.