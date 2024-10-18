Последние теплые выходные будут в Новосибирске на этой неделе

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 18 на 19 октября ожидается −3..- 5 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +4…+6 градусов. Осадков не будет. Ветер с юго-западного сменится на западный и будет дуть со скоростью примерно 2 м\с.
В воскресенье днем ожидается +5…+10 градусов.
Самым теплым регионом Западной Сибири в предстоящий уик-энд окажется Томская область. Здесь среднесуточная температура составит +9,6 градусов. А самым холодным — Барнаул −1,1.
Синоптики предупреждают, что это будут последние теплые выходные в этом году. С понедельника погода начнет портиться — придут дожди и мокрый снег.