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Последние теплые выходные будут в Новосибирске на этой неделе

В предстоящие субботу и воскресенье синоптики обещают теплую и сухую погоду.

Сейчас в Ричмонде: +10° 4 м/с 66% 769 мм рт. ст. +11°

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 18 на 19 октября ожидается −3..- 5 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +4…+6 градусов. Осадков не будет. Ветер с юго-западного сменится на западный и будет дуть со скоростью примерно 2 м\с.

В воскресенье днем ожидается +5…+10 градусов.

Самым теплым регионом Западной Сибири в предстоящий уик-энд окажется Томская область. Здесь среднесуточная температура составит +9,6 градусов. А самым холодным — Барнаул −1,1.

Синоптики предупреждают, что это будут последние теплые выходные в этом году. С понедельника погода начнет портиться — придут дожди и мокрый снег.