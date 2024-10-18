Волынец напомнила, какие 6 выплат на детей доступны отцам

4.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может оформить либо мама, либо папа. Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка застрахованного лица. При расчете используется информация за два предыдущих года. Минимальная планка пособия с 1 февраля составляет 9 227,24 рубля, а максимальный размер — 49 123,07 рубля. При этом если родитель является получателем пособия по безработице, эта выплата ему не положена. «Отпуск по уходу за ребенком можно дробить, например первую часть отпуска может взять мама, а вторую — папа. Обращаем внимание, что право на пособие по уходу за ребенком в полном объеме сохраняется при работе во время отпуска по уходу за ребенком. Родитель может выйти на работу до того, как ребёнку исполнится 1,5 года, и продолжить получать пособие», — заявила Волынец.