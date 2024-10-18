В МЭИ создали программное обеспечение, способное упростить разработку систем охлаждения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали программное обеспечение (ПО) для моделирования физических процессов в системах охлаждения. Оно позволит упростить разработку оборудования и снизить ее итоговую стоимость, сообщили в пресс-службе университета.
«Программное обеспечение, над которым работали наши ученые, является важной разработкой для различных областей науки и техники. Например, его применение может существенно упростить разработку сложных систем охлаждения для микро- и наноэлектроники. Предложенное ПО может существенно снизить итоговую стоимость разработки подобных систем охлаждения», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Отмечается, что разработка помогает определить интенсивность испарения и необходимость учета объема конденсации образовавшегося пара на основе заданных значений давления и температуры пара вдали от поверхности испарения. При этом метод расчета, в отличие от традиционных методов механики сплошной среды, не имеет ограничений по степени интенсивности процесса испарения.
Сам программный комплекс состоит из двух модулей. Первый позволяет проводить расчеты для веществ при заданных параметрах и условиях. Второй модуль дает возможность визуализировать и обрабатывать изменения необходимых параметров. ПО было разработано, апробировано и зарегистрировано под руководством доцента кафедры низких температур НИУ «МЭИ» Арсения Ястребова.
В тексте указано, что правильное описание высокоинтенсивных процессов переноса тепла и массы вещества в двухфазных системах важно учитывать при создании новейших теплообменников для микро- и наноэлектроники, где требуется использовать испарение как один из наиболее эффективных способов отвода тепла.