В МЭИ создали программное обеспечение, способное упростить разработку систем охлаждения

Сам программный комплекс состоит из двух модулей. Первый позволяет проводить расчеты для веществ при заданных параметрах и условиях. Второй модуль дает возможность визуализировать и обрабатывать изменения необходимых параметров. ПО было разработано, апробировано и зарегистрировано под руководством доцента кафедры низких температур НИУ «МЭИ» Арсения Ястребова.