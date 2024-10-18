Казанцев призвали сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам

Жителей Казани призывают быть бдительными и сообщать информацию о подозрительных лицах правоохранительным органам. Это необходимо для своевременного выявления и пресечения фактов террористического характера.
Горожанам нужно сообщать сообщать о:
- лицах, снимающих жилье посуточно либо на длительный срок с признаками хранения или использования беспилотных летательных средств;
- любом заметном изменении в поведении известных людей, употребляющих наркотические средства или алкоголь, не имеющих постоянного места жительства и работы;
- покупке лицами (не из числа жителей Казани и Татарстана) домов или жилья;
- появлении в магазинах людей, которые закупают в большом количестве продукты питания длительного хранения, посуду, одежду, строительных и иных материалов и инструментов;
- приобретении средств наблюдения и слежения, если в этом нет профессиональной необходимости;
- лицах, которые ищут возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие роду их занятия или образу жизни;
- признаках строительства в лесах или парках землянок, блиндажей, проведении стрельбы из оружия, что нехарактерно для этой местности и времени года;
- людях, прибывших с вновь присоединенных территорий России, которые уклоняются от контактов с представителями государственных структур, не оформляют социальные выплаты, не обращаются за получением помощи, а также предпринимают попытки предоставить минимальное количество персональных данных.
Дополнительно следует обращать внимание на: просьбы лиц изучить объекты массового скопления или пронести на них что-то; подозрительные предметы в местах массового скопления людей; сдачу квартиры на короткий срок; регулярные сборы групп людей в определенной квартире; попытки приобрести химические реактивы, яды и другие опасные вещества.
Напомним, что в этом месяце в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС.