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Казанцев призвали сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам

Обратиться можно по телефонам дежурных служб МВД и УФСБ по РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей Казани призывают быть бдительными и сообщать информацию о подозрительных лицах правоохранительным органам. Это необходимо для своевременного выявления и пресечения фактов террористического характера.

Горожанам нужно сообщать сообщать о:

  • лицах, снимающих жилье посуточно либо на длительный срок с признаками хранения или использования беспилотных летательных средств;
  • любом заметном изменении в поведении известных людей, употребляющих наркотические средства или алкоголь, не имеющих постоянного места жительства и работы;
  • покупке лицами (не из числа жителей Казани и Татарстана) домов или жилья;
  • появлении в магазинах людей, которые закупают в большом количестве продукты питания длительного хранения, посуду, одежду, строительных и иных материалов и инструментов;
  • приобретении средств наблюдения и слежения, если в этом нет профессиональной необходимости;
  • лицах, которые ищут возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие роду их занятия или образу жизни;
  • признаках строительства в лесах или парках землянок, блиндажей, проведении стрельбы из оружия, что нехарактерно для этой местности и времени года;
  • людях, прибывших с вновь присоединенных территорий России, которые уклоняются от контактов с представителями государственных структур, не оформляют социальные выплаты, не обращаются за получением помощи, а также предпринимают попытки предоставить минимальное количество персональных данных.

Дополнительно следует обращать внимание на: просьбы лиц изучить объекты массового скопления или пронести на них что-то; подозрительные предметы в местах массового скопления людей; сдачу квартиры на короткий срок; регулярные сборы групп людей в определенной квартире; попытки приобрести химические реактивы, яды и другие опасные вещества.

Сообщить информацию о подозрительных людях или действиях можно по телефонам: 112 (служба экстренных вызовов), +7 (843)291−30−21 (дежурная служба МВД по РТ), +7 (843)231−45−55 (дежурная служба УФСБ России по РТ).

Напомним, что в этом месяце в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС.