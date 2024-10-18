Казанцев призвали сообщать о подозрительных лицах правоохранительным органам

Дополнительно следует обращать внимание на: просьбы лиц изучить объекты массового скопления или пронести на них что-то; подозрительные предметы в местах массового скопления людей; сдачу квартиры на короткий срок; регулярные сборы групп людей в определенной квартире; попытки приобрести химические реактивы, яды и другие опасные вещества.