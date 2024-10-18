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В Омске нашли опасное печенье несуществующего производителя

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило омичей о потенциально опасном печенье с торговой маркой несуществующего предприятия в Ульяновске.
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Омской области предупреждает о возможном появлении в магазинах города печенья «Ням-Ням», якобы произведённого в Ульяновске.

Специалисты выяснили, что предприятия по указанному на этикетке адресу в Ульяновске не существует. Более того, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Печкино» прекратило свою деятельность ещё в 2019 году.

Продажа этого печенья признана незаконной. Роспотребнадзор просит жителей сообщать о любых случаях обнаружения этой продукции в магазинах. Важно предотвратить ее реализацию.