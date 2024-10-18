Поиски двух школьников завершились в Иркутске

В областном центре завершились поиски двух школьников. Друзья ушли на прогулку днем 18 октября 2024. В последний раз их видели в микрорайоне Ершовский.
Обеспокоенные родители, не зная, что делать, обратились за помощью в полицию. По сети распространили ориентировки о пропаже, правоохранители отправились в район улицы Багратиона, искали подростков.
Сейчас стало известно, что друзей нашли, они гуляли по округе, зашли в торговый центр.
— Их опознали по ориентировке и сразу же сообщили в дежурную часть. Сейчас в полиции с ними проводят профилактическую беседу, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Они не рассказали, почему ушли, но, к счастью, мальчики живы и здоровы. В ближайшее время отправятся домой, к родителям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники раскладывают фальшивые листовки по почтовым ящикам. Жителей Иркутской области просят быть аккуратнее и проверять всю информацию.