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Поиски двух школьников завершились в Иркутске

Подростков опознали по ориентировке и позвонили в полицию.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре завершились поиски двух школьников. Друзья ушли на прогулку днем 18 октября 2024. В последний раз их видели в микрорайоне Ершовский.

Обеспокоенные родители, не зная, что делать, обратились за помощью в полицию. По сети распространили ориентировки о пропаже, правоохранители отправились в район улицы Багратиона, искали подростков.

Сейчас стало известно, что друзей нашли, они гуляли по округе, зашли в торговый центр.

— Их опознали по ориентировке и сразу же сообщили в дежурную часть. Сейчас в полиции с ними проводят профилактическую беседу, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Они не рассказали, почему ушли, но, к счастью, мальчики живы и здоровы. В ближайшее время отправятся домой, к родителям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники раскладывают фальшивые листовки по почтовым ящикам. Жителей Иркутской области просят быть аккуратнее и проверять всю информацию.