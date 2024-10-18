Как изменится расписание пригородных поездов Москвы после завершения дачного сезона

На зимнее расписание передут поезда Павелецкого, Савеловского, Казанского, Калужского и Нижегородского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги. Их движение корректируют два раза в год.
Главная причина изменения расписания поездов связана с завершением дачного сезона. Из-за этого сокращается количество пассажиров, следующих в направлении населенных пунктов Московской области. Руководство МЖД выводит «дачные» поезда до наступления весны.
Например, временно прекратится хождение поездов № 6991 и 6993 — из Москвы в Яганово; № 6992 и 6994 — из Яганово в Москву; № 6394 — из Михнево в Москву; № 6181 и № 6182 — из Каширы на Павелецкий вокзал и обратно. На Савеловском вокзале на зиму отменены три электропоезда выходного дня, следовавшие в Савелово и Лобню.
Подробное расписание электропоездов доступно москвичам, жителям Московской области и гостям российской столицы на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».