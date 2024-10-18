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Как изменится расписание пригородных поездов Москвы после завершения дачного сезона

С 27 октября 2024 года поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начнут ходить по новому расписанию, сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Пригородный поезд Москвы.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На зимнее расписание передут поезда Павелецкого, Савеловского, Казанского, Калужского и Нижегородского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги. Их движение корректируют два раза в год.

Главная причина изменения расписания поездов связана с завершением дачного сезона. Из-за этого сокращается количество пассажиров, следующих в направлении населенных пунктов Московской области. Руководство МЖД выводит «дачные» поезда до наступления весны.

Например, временно прекратится хождение поездов № 6991 и 6993 — из Москвы в Яганово; № 6992 и 6994 — из Яганово в Москву; № 6394 — из Михнево в Москву; № 6181 и № 6182 — из Каширы на Павелецкий вокзал и обратно. На Савеловском вокзале на зиму отменены три электропоезда выходного дня, следовавшие в Савелово и Лобню.

Подробное расписание электропоездов доступно москвичам, жителям Московской области и гостям российской столицы на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».