Как изменится расписание пригородных поездов Москвы после завершения дачного сезона

Например, временно прекратится хождение поездов № 6991 и 6993 — из Москвы в Яганово; № 6992 и 6994 — из Яганово в Москву; № 6394 — из Михнево в Москву; № 6181 и № 6182 — из Каширы на Павелецкий вокзал и обратно. На Савеловском вокзале на зиму отменены три электропоезда выходного дня, следовавшие в Савелово и Лобню.