Челябинцев предупредили о трехкратном превышении вредных веществ в воздухе

В Челябинске до вечера 20 октября объявлен режим НМУ второй степени опасности, что подразумевает превышение концентрации загрязняющих веществ в три раза по сравнению предельно допустимым значением, передает корреспондент chel.aif.ru.
Информация о НМУ поступила из областного гидрометцентра. Там уточнили, что особый режим сохранится в Челябинске до 20:00 воскресенья.
Также неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино, Карабше и Аше. Но класс опасности там ниже.