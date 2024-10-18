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Челябинцев предупредили о трехкратном превышении вредных веществ в воздухе

Режим НМУ сохранится до конца выходных.

Источник: Reuters

В Челябинске до вечера 20 октября объявлен режим НМУ второй степени опасности, что подразумевает превышение концентрации загрязняющих веществ в три раза по сравнению предельно допустимым значением, передает корреспондент chel.aif.ru.

Информация о НМУ поступила из областного гидрометцентра. Там уточнили, что особый режим сохранится в Челябинске до 20:00 воскресенья.

Также неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в Магнитогорске, Сатке, Златоусте, Коркино, Карабше и Аше. Но класс опасности там ниже.

экология