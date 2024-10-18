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«Не трогайте, это на Новый год!»: В центре Ростова выросли два арбуза

В центре Ростова у пешеходной дорожки растут арбузы.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова выросли арбузы аккурат на пешеходной дорожке. Фотографиями необычного натюрморта в соцсетях поделились ростовчане. Пост с фото собрал несколько сотен лайков. А народ в комментариях сразу оживился:

— Не трогайте, это на Новый год!

Правда, нашлись и те, кто засомневался — не фотошоп ли? Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» решил проверить: есть ли на самом деле бахча в центре города…

«ДО АСТРАХАНСКИХ ДАЛЕКО».

Оказалось, до места — рукой подать: улица Горького, рядом университет и много офисов. Но простые прохожие запросто могут и не заменить фрукт. Разросся он аккурат у стены многоэтажки: в шаге от магазина, практически в самом углу.

На плитке — ботва, а среди листьев — два арбуза. До астраханских им, конечно, далеко. Но на полтора килограмма в сумме потянут.

Завидев человека с фотоаппаратом, на место диковинки начали подходить и прохожие. Кто-то доставал мобильник и принимался снимать вместе со мной, так сказать на долгую память.

— Надо будет сфотографировать так, чтобы были видны дома, — сказала вслух женщина лет пятидесяти и принялась ловить идеальный ракурс. — А то потом же не поверят, что это в центре города.

— Откуда они тут взялись? — задала вопрос другая коллега по съемке. — Может быть его кто-то специально посадил?

«ЗАТО — ТОЧНО БЕЗ НИТРАТОВ!».

На перекур вышла и продавец из магазина. Завидев кипучую деятельность возле фрукта, тоже поделилась соображениями:

— Вряд ли. Я его раньше даже и не замечала. Может быть кто-то косточку обронил, вот и пророс. Зато — точно без нитратов!

— Вы знаете, я вот сколько здесь живу, тоже внимания не обращала. Но лучше их спрятать подальше от случайных глаз. Когда снимите, прячьте под листву, а то еще сорвет кто. А ведь они же еще совсем маленькие. Поспеть толком не успели…

Вот только проверить арбуз на зуб никто из нас не решился. Поэтому мы послушно исполнили наказ ростовчанки. А что? Пусть и дальше арбузы в центре Ростова растут.

флора и фауна