«Не трогайте, это на Новый год!»: В центре Ростова выросли два арбуза

— Вы знаете, я вот сколько здесь живу, тоже внимания не обращала. Но лучше их спрятать подальше от случайных глаз. Когда снимите, прячьте под листву, а то еще сорвет кто. А ведь они же еще совсем маленькие. Поспеть толком не успели…